Директор Федеральной службы войск Национальной гвардии Российской Федерации генерал армии Виктор Золотов провел служебное совещание с руководством ведомства и командованиями округов

Мероприятие было посвящено началу оперативно-стратегического учения.

Основная цель учений - подготовка органов управления войсками, принятие решений в сложной оперативной обстановке. Кроме того, выработка и уточнение порядка организации работы с взаимодействующими органами.

Глава ведомства отметил, что в Росгвардии продолжается плановая подготовка органов управления и подразделений войск к выполнению задач по предназначению.

Генерал армии Виктор Золотов заслушал доклады заместителей о готовности войск к началу учения и порядке организации всестороннего обеспечения.

Учение проводится в целях всесторонней подготовки к совместному стратегическому учению «Запад-2021», которое состоится в сентябре нынешнего года, в нем примут участие подразделения и воинские части специального и оперативного назначения, а также подразделения территориальных органов из всех округов войск Национальной гвардии.

Районами проведения учения определены территории нескольких субъектов Российской Федерации: Центрального, Приволжского и Южного федеральных округов.