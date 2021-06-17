Директор Федеральной службы войск Национальной гвардии Российской Федерации генерал армии Виктор Золотов провел служебное совещание с руководством ведомства и командованиями округов
Мероприятие было посвящено началу оперативно-стратегического учения.
Основная цель учений - подготовка органов управления войсками, принятие решений в сложной оперативной обстановке. Кроме того, выработка и уточнение порядка организации работы с взаимодействующими органами.
Глава ведомства отметил, что в Росгвардии продолжается плановая подготовка органов управления и подразделений войск к выполнению задач по предназначению.
Генерал армии Виктор Золотов заслушал доклады заместителей о готовности войск к началу учения и порядке организации всестороннего обеспечения.
Учение проводится в целях всесторонней подготовки к совместному стратегическому учению «Запад-2021», которое состоится в сентябре нынешнего года, в нем примут участие подразделения и воинские части специального и оперативного назначения, а также подразделения территориальных органов из всех округов войск Национальной гвардии.
Районами проведения учения определены территории нескольких субъектов Российской Федерации: Центрального, Приволжского и Южного федеральных округов.