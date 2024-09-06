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9 сентября, 13:06
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О сводке дорожно – транспортных происшествий

О сводке дорожно – транспортных происшествий

5 человек погибли, 16 получили травмы различной степени тяжести. Таковы данные аварийности на дорогах республики за последнюю неделю.

В госавтоинспекции сегодня сообщили, что за минувшие 7 дней зарегистрировано 12 ДТП. Так, 47-летний житель Целинного района, двигаясь по автодороге «Георгиевск-Буденновск-Улан-Хол», допустил съезд с дороги с последующим опрокидыванием транспортного средства в кювет. В результате – водитель от полученных травм скончался.

За указанный период задержано и отстранено от управления 18 нетрезвых водителей. На основании информации, полученной в режиме автоматической фото-, видео фиксации сотрудниками Госавтоинспекции вынесено свыше 5 тысяч постановлений об административных правонарушениях.

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