9 сентября, 16:15
 28 °C
99,72
89,82
  • баннер
Анонс
  • Вести «Калмыкия»: смотрите ежедневно на телеканале «Россия 1»
  • Главные новости Калмыкии в еженедельном выпуске «Местное время. Воскресенье»
  • Слушайте Радио России — 102,7 FM
9 сентября, 13:10
НовостиСобытиеСтроительство

В Калмыкии ведутся планово-предупредительные работы на Кировском мосту через реку Элиста

В Калмыкии ведутся планово-предупредительные работы на Кировском мосту через реку Элиста

Он является важным транспортным узлом в столице Калмыкии и связывает столицу с федеральной автодорогой Р-216 «Астрахань – Элиста – Ставрополь». В настоящее время работы идут полным ходом.

Специалисты подрядной организации выполнят ремонт пролетных сооружений, опор и конусов в подмостовой части. Ремонт завершится в конце года.

Отметим, работы ведутся в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги».

Фото: Минстрой Калмыкии

 Читайте наши новости в Одноклассниках!
Вперёд
Новости на канале Россия 24
    Социальная сфера

    Политика

    Образование

    Культура

    Спорт
    Здравоохранение
    Экономика
    Происшествия
    Вести Калмыкия