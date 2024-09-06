В Калмыкии ведутся планово-предупредительные работы на Кировском мосту через реку Элиста

Он является важным транспортным узлом в столице Калмыкии и связывает столицу с федеральной автодорогой Р-216 «Астрахань – Элиста – Ставрополь». В настоящее время работы идут полным ходом.

Специалисты подрядной организации выполнят ремонт пролетных сооружений, опор и конусов в подмостовой части. Ремонт завершится в конце года.

Отметим, работы ведутся в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги».

Фото: Минстрой Калмыкии