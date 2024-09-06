9 сентября, 13:10
В Калмыкии ведутся планово-предупредительные работы на Кировском мосту через реку Элиста
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Он является важным транспортным узлом в столице Калмыкии и связывает столицу с федеральной автодорогой Р-216 «Астрахань – Элиста – Ставрополь». В настоящее время работы идут полным ходом.
Специалисты подрядной организации выполнят ремонт пролетных сооружений, опор и конусов в подмостовой части. Ремонт завершится в конце года.
Отметим, работы ведутся в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги».
Фото: Минстрой Калмыкии