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14 сентября, 18:30
НовостиПамять

Сегодня ушел из жизни ветеран Великой Отечественной войны, Почетный гражданин Калмыкии Григорий Бовкун

Сегодня ушел из жизни ветеран Великой Отечественной войны, Почетный гражданин Калмыкии Григорий Бовкун

До своего 94 дня рождения он не дожил всего 10 дней. Уроженец Воронежской области в апреле 45-го после школы снайперов, был переправлен в роту связи. Служил в 112-м стрелковом полку 8 гвардейской армии. В мае попал в Германию и пробыл там 6 лет. В 77 вернулся в Калмыкию, помогал восстанавливать республику. Работал в автопарке главным инженером. Награжден медалями За победу над Германией, за доблестный труд в годы войны. Соболезнования родным и близким фронтовика выразили Глава Калмыкии Бату Хасиков, председатель правительства Юрий Зайцев, спикер народного хурала Анатолий Козачко, руководитель администрации главы Чингис Бериков.

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