Сегодня ушел из жизни ветеран Великой Отечественной войны, Почетный гражданин Калмыкии Григорий Бовкун

До своего 94 дня рождения он не дожил всего 10 дней. Уроженец Воронежской области в апреле 45-го после школы снайперов, был переправлен в роту связи. Служил в 112-м стрелковом полку 8 гвардейской армии. В мае попал в Германию и пробыл там 6 лет. В 77 вернулся в Калмыкию, помогал восстанавливать республику. Работал в автопарке главным инженером. Награжден медалями За победу над Германией, за доблестный труд в годы войны. Соболезнования родным и близким фронтовика выразили Глава Калмыкии Бату Хасиков, председатель правительства Юрий Зайцев, спикер народного хурала Анатолий Козачко, руководитель администрации главы Чингис Бериков.