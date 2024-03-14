На стенде Калмыкии встретили делегацию во главе с Чрезвычайным и Полномочным послом Королевства Камбоджа в Российской Федерации ПичКхун Паня

В ходе посещения павильона Минобр науки Калмыкии совместно с Ики-Бурульским районом рассказали о традициях калмыцкого народа, его культуре. Подробнее остановились на открытой в текущем году Буддийской воскресной школе. Так, зарубежная делегация узнала о занятиях по буддийской логике, ойратской письменности, которые проводят в школе монахи Центрального хурула "Золотая обитель Будды Шакъямуни".

После чего гостям продемонстрировали мастер-классы по каллиграфии "Тодо бичиг", калмыцкой головоломке "Нярн-шинж,", стрельбе из лука, национальной игре "Альчики" и вышивке лентами. ️В завершение посещения стенда степного региона делегации вручили памятные подарки с калмыцкими сувенирами.

"Чрезвычайный и Полномочный Посол Королевства Камбоджа в Российской Федерации ПичКхун Паня отметил красочность и колоритность стенда республики, и пожелал всему калмыцкому народу благополучия, дальнейшего процветания и счастья."- сообщила пресс-служба Минобрнауки Калмыкии.