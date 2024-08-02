Сегодня жителям Калмыкии могут пригодиться зонтики – в региональном МЧС объявили штормовое предупреждение

Местами на территории республики ожидаются дожди, ливни с грозой, градом и усилением ветра до 20 – 25 метров в секунду. Вероятность таких метеоявлений сохранится и завтра.

Видео: МЧС Калмыкии

Но при этом пожароопасный период в республике сохраняется. Накануне вечером в селе Виноградное Городовиковского района в результате пожара погиб один человек. Произошло горение жилой кухни. Ее кровля полностью уничтожена огнем, так же и предметы быта на общей площади 90 кв. м. Сейчас причина пожара, виновное лицо и материальный ущерб устанавливаются.