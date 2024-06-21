О происшествиях на дорогах республики

На минувшей неделе зарегистрировано 8 дорожно-транспортных происшествий, в которых 9 человек получили травмы. Так, 20 июня житель Яшкульского района управлял мотоциклом, не справился с управлением и совершил опрокидывание транспортного средства. В результате – водитель доставлен в медучреждение.

За указанный период при надзоре за дорожным движением задержано и отстранено от управления 23 нетрезвых водителя. На основании информации, полученной в режиме автоматической фото-, видео фиксации вынесено около 7 тысяч постановлений об административных правонарушениях.