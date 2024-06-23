В минувшем году на территории Калмыкии реализовано 54 проекта по благоустройству территорий в рамках программы инициативного бюджетирования

Общая стоимость составила более 70 млн рублей, в том числе софинансирование ресбюджета – около 54 млн рублей. На эти средства были обустроены детские игровые и спортивные площадки, реализованы проекты, связанные с водоснабжением и два с благоустройством мест захоронения.

Это на 31 проект больше, чем в 2022-м. А объем перечисленных субсидий почти в 4 раза превышает прошлогоднее финансирование.

Основную часть реализованных инициатив составили проекты по благоустройству общественных территорий – сообщили в региональном правительстве.