Сегодня Бату Хасиков провёл рабочую встречу с исполняющим обязанности главы города Элисты Максимом Сорокиным и главой Яшалтинского района Алдаром Лиджиковым

О ситуации в столице республики и об основных проблемах, над решением которых сейчас ведется работа, рассказал Максим Сорокин.

По словам Сорокина, республика при поддержке федерального центра действенно помогает Элисте в решении указанных многих других проблем. На встрече Бату Хасиков рекомендовал депутатам Элистинского городского Собрания рассмотреть на должность главы администрации города кандидатуру Алдара Лиджикова.

Глава региона отметил, что Лиджиков показал себя во главе Яшалтинского района эффективным, современно мыслящим руководителем.

Бату Хасиков выразил уверенность, что и в Элисте он справится с новым уровнем задач. Как сообщил Максим Сорокин, Шафран Тепшинов обратился в Элистинское городское Собрание с заявлением о сложении полномочий главы администрации города в связи с переходом на другую работу на республиканском уровне.