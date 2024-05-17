В Лагани простились с кавалером Ордена мужества Нараном Бурулдаевым, героически погибшим в зоне СВО. Ему было 26 лет

После окончания Лаганской средней школы Наран Бурулдаев поступил в Московское высшее общевойсковое командное училище.

Дважды был участником парада на Красной площади.

По распределению лейтенант Бурулдаев попал в Алтайский край, служил командиром мотострелкового взвода. Уже через год возглавил стрелковый взвод снайперской роты, там дослужился до начальника штаба- заместителя командира стрелкового батальона.

Во время службы был удостоен государственных наград - Медалей Жукова, Суворова, за отвагу, за боевые отличия.

Офицер принимал участие в СВО с первых дней боевых действий. Наран Бурулдаев погиб 2 мая 2024 года при выполнении боевой задачи. У него остались супруга и маленькая дочь.

За подвиги и героизм, проявленные при исполнении воинского долга, начальник штаба - заместитель командира штаба стрелкового батальона Наран Бурулдаев был награжден Медалями участника специальной военной операции, за взятие Авдеевки и Орденом Мужества посмертно🌟

Фото: Лаганский район