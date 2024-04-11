Гвардии майор Александр Городовиков восстанавливается после перенесенного ранения

Он снова, когда позволит здоровье, ждёт возможности вернуться за ленточку. Об этом сообщил Бадма Башанкаев.

Глава комитета охраны здоровья Государственной Думы патронировал лечение Александра Басановича и других раненных бойцов, которые сейчас выздоравливают в госпиталях.

«Для Калмыкии и России фамилия Городовиков - это символ Победы и единства. Уже четыре поколения несут гордо свою фамилию и являются примером для нас. Защищали и защищают Родину. И всегда побеждали.

Такие они, Городовиковы. Семья. Семья героев нашей страны», сообщил Башанкаев.

Фото: Бадма Башанкаев