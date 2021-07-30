27 общественных и 7 дворовых территорий в Калмыкии удалось благоустроить за три последних года благодаря господдержке и участию в федеральных программах

Такие данные приводят в министерстве ЖКХ и энергетики. Комфортная среда для жителей сельских поселений - приоритетное направление в деятельности муниципалитетов. В одном из микрорайонов Комсомольского сооружена новая детская игровая площадка. Кстати, - вторая по счету. Такой же объект год назад обустроили в центре поселка. Таким образом, расширяется зона отдыха для детей.

По словам Санала Мукабенова, заместителя главы администрации Черноземельского РМО, площадку обустроили на месте старой, от которой практически не осталось ни одного пригодного для игр оборудования. Жильцы многоэтажек, заявившие об участии в программе, поддержали проект трудовым десантом, устраивая на территории субботники. Как только объект ввели в строй, микрорайон ожил: детей с родителями, бабушками и дедушками теперь можно видеть здесь каждый вечер.

Это стало возможным благодаря участию в госпрограмме «Комплексное развитие сельских территорий». В общей сложности в сооружение вложено 2 млн. 745 тыс. рублей на условиях софинансирования местных муниципальных органов. В ее рамках в райцентре начались и работы по обустройству тротуаров.

Здесь же, в Комсомольском, на днях откроют еще одну зону отдыха. Ее обустроили на территории рыночной площади, почти в центре поселка, вложив чуть более 2 млн. 700 тыс. рублей. Проект реализован в рамках другой федеральной программы «Формирование комфортной городской среды». Это перемены, о которых когда-то даже не могли мечтать, рассказывает старожил, ветеран педагогического труда Нина Галченко.

Еще одним примером того, что если как следует взяться за дело, то любая высота покорится – может служить Лагань, которая вошла в число победителей Всероссийского конкурса на лучший проект создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях. Оригинальный проект «Мелодия Каспия» найдет воплощение в течение следующего года. В 2019-м победу одержал Городовиковск, сумевший обустроить уникальный парк Победы. Всё это - свидетельство активной работы власти на местах. Желание жителей не оставаться в стороне от позитивных перемен в стране, а быть участниками федеральных проектов, преображая родные пенаты.