В Калмыкии набирает популярность POS-кредитование от Сбера

За шесть месяцев 2021 года жители Республики Калмыкия оформили 419 кредитов на 13,5 млн рублей на кассах магазинов. Официальный запуск сервиса «Покупай со Сбером» состоялся в конце 2020 года.

Аббревиатура POS означает point of sale (точка продажи). Это разновидность потребительского кредита, который можно получить в магазине. Обычно POS-кредитование подразумевает сравнительно небольшие суммы — в пределах стоимости товара. Клиенты Сбера могут оформить кредит на кассе, при этом оформление заявки, рассмотрение запроса и подписание документов осуществляются онлайн и не подразумевают участия в процессе сотрудников или партнёров банка. Для получения кредита при совершении покупок клиенту нужна только банковская карта и подключённый к ней мобильный банк. Время оформления — 10 минут. Предприятия-партнёры отмечены специальным стикером «Покупай со Сбером», расположенным в зоне кассы или на входе.

Управляющий Калмыцким отделением Сбербанка Вениамин Ким поделился - "Cбер уделяет особое внимание построению лучшего бесшовного клиентского опыта и формированию уникального предложения для клиента. Поэтому мы оперативно реагируем на потребности и запросы жителей республики. Один из примеров — сервис «Покупай со Сбером». Это предложение актуально для всех участников процесса: торговые организации увеличивают средний чек покупки, повышают товарооборот на 20-30% благодаря привлечению большего числа покупателей. А покупатели не отказывают себе в приобретении товара, даже если на него не хватает собственных средств."

В регионе сегодня работает 40 партнёров банка, в их перечне — магазины сантехники, инструментов, бытовой техники, а также стоматологические клиники и салоны сотовой связи. Особую популярность приобретает кредитование в интернет магазинах, благодаря которому можно приобрести товар в кредит, не выходя из дома. К онлайн-POS уже подключились интернет-магазин мебели «Шатура» и магазин iCity.