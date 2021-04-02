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21 апреля, 13:40
НовостиОбразование

Новые возможности открываются для преподавателей

Новые возможности открываются для преподавателей

Всероссийский конкурс «Большая перемена» предоставляет ответы на вопрос: как заинтересовать ребенка в школе? По программе «Педагогическая среда» учителя могут узнать о современных направлениях развития образовательных технологий, о методиках и концепциях. Мотивационные лекции и мастер-классы проведут ректоры ведущих российских университетов, ученые, руководители крупнейших компаний, специалисты в сфере управления, искусства, медиа и спорта. 

Вебинар начнется сегодня в 5 вечера. Для того, чтобы принять участие, всего лишь нужно пройти регистрацию на платформе «Большая перемена»  

 

 

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