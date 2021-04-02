«Большие гастроли» в Элисте

Загадочное и притягательное. Жители Калмыкии впервые смогут увидеть спектакли Национального театра Карелии.

Артисты из Петрозаводска приехали в Элисту в рамках проекта «Большие гастроли». Сегодня на пресс-конференции они поделятся своими планами и впечатлениями от степного края.

Накануне их с размахом встретили артисты калмыцкого драмтеатра имени Басангова.

В течение трех дней будут представлены постановка «Голомяное пламя» по роману карельского писателя, спектакль «Кадриль» и лирическая комедия «Дом окнами в поле». Услышат зрители и редкий язык вепсов, малочисленного народа финно-угорской группы.

Впереди насыщенные театральные выходные.