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21 апреля, 12:38
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«Большие гастроли» в Элисте

«Большие гастроли» в Элисте

Загадочное и притягательное. Жители Калмыкии впервые смогут увидеть спектакли Национального театра Карелии. 

Артисты из Петрозаводска приехали в Элисту в рамках проекта «Большие гастроли». Сегодня на пресс-конференции они поделятся своими планами и впечатлениями от степного края. 

Накануне их с размахом встретили артисты калмыцкого драмтеатра имени Басангова. 

В течение трех дней будут представлены постановка «Голомяное пламя» по роману карельского писателя, спектакль «Кадриль» и лирическая комедия «Дом окнами в поле». Услышат зрители и редкий язык вепсов, малочисленного народа финно-угорской группы. 

Впереди насыщенные театральные выходные. 

 

 

 

 

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