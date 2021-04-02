На 98 году жизни скончалась ветеран Великой Отечественной войны зенитчица Елизавета Николаевна Чонаева

Ее жизненный путь – пример мужества, человеколюбия и беззаветного служения Отчизне.

На фронт Елизавета Николаевна была призвана в 1943 году. Служила в 1569 зенитно-артиллерийском полку под Гомелем. Затем, после непрерывных бомбежек – ссылка в Сибирь. Там, на чужбине, несмотря холод и голод, девушка смогла выжить, создать семью с таким же ссыльным фронтовиком Борисом Чонаевым. Но счастье молодых супругов было омрачено горечью потери четверых детей. Выжил лишь пятый.

Вернувшись осенью 1957 года на родину Елизавета Чонаева вместе с семьей поселилась в Элисте на улице Изотова, где и прожила до последних дней, окруженная любовью и заботой родных и близких людей.