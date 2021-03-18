В Россию возвращена надгробная плита с могилы калмыцкого князя Тюменя

Из Болгарии в Россию доставлена считавшаяся утерянной надгробная плита с могилы калмыцкого князя Тюменя. В настоящее время плита передана в Постоянное представительство региона в Москве.

Серебджаб Тюмень - один из ярких представителей калмыцкой аристократической фамилии Тюмени, потомок знаменитого князя Тюменя, создателя Хошеутовского хурула, командира Второго калмыцкого Астраханского полка, участвовавшего в разгроме наполеоновских войск. Он был атаманом калмыцкого казачества, представлял калмыков Ставропольской и Астраханской губерний во II Государственной думе. Во время Гражданской войны, в 20-е годы прошлого века, ему пришлось эмигрировать в Турцию, затем в Болгарию. Князь умер 19 января 1937 года и был захоронен в Софии на городском кладбище. Место захоронения калмыцкого князя поисковики из группы «Аймак» нашли спустя 80 лет.