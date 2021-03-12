31 марта, 11:21
Новые условия назначения ежемесячной выплаты на детей от 3 до 7 лет
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Правила изменяется после 1 апреля 2021 года. Сегодня подробнее об этом расскажет в рамках прямого эфира министр социального развития, труда и занятости Калмыкии Марина Ользятиева.
Напомним, с завтрашнего дня размер пособий малыше от 3 до 7 лет будет ранжироваться в зависимости от доходов и имущественной обеспеченности семьи, поэтому оценка нуждаемости будет комплексной.
Все интересующие вопросы на официальной странице ведомства.