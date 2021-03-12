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31 марта, 11:21
НовостиСоциальная политика

Новые условия назначения ежемесячной выплаты на детей от 3 до 7 лет

Новые условия назначения ежемесячной выплаты на детей от 3 до 7 лет

Правила изменяется после 1 апреля 2021 года. Сегодня подробнее об этом расскажет в рамках прямого эфира министр социального развития, труда и занятости Калмыкии Марина Ользятиева.

  Напомним, с завтрашнего дня размер пособий малыше от 3 до 7 лет будет ранжироваться в зависимости от доходов и имущественной обеспеченности семьи, поэтому оценка нуждаемости будет комплексной. 

  Все интересующие вопросы на официальной странице ведомства. 

 

 

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