Новые условия назначения ежемесячной выплаты на детей от 3 до 7 лет

Правила изменяется после 1 апреля 2021 года. Сегодня подробнее об этом расскажет в рамках прямого эфира министр социального развития, труда и занятости Калмыкии Марина Ользятиева.

Напомним, с завтрашнего дня размер пособий малыше от 3 до 7 лет будет ранжироваться в зависимости от доходов и имущественной обеспеченности семьи, поэтому оценка нуждаемости будет комплексной.

Все интересующие вопросы на официальной странице ведомства.