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31 марта, 12:03
НовостиСельское хозяйство

Калмыкия готовится к весенне-полевым работам

Калмыкия готовится к весенне-полевым работам

 

 Планируется охватить не менее двухсот тридцати двух тысяч гектаров – зерновыми, зернобобовыми, кормовыми и масличными культурами. Об этом сообщает Глава республики на странице в соцсетях. Уже начали постепенную подкормку озимых, а когда позволит погода, приступят к массовому севу яровых.

Также ведется подготовка лиманных сенокосов. С января затоплено почти 7 тысяч гектаров, это примерно четверть от планируемой площади. Успешно проведенная кампания поможет фермерам заготовить более 40 тысяч тонн грубых кормов. По словам Бату Хасикова, своевременная и грамотная работа позволит обеспечить продовольственную безопасность и высокую урожайность.

 

 


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