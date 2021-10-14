Новые сертификаты о прохождении вакцинации от COVID-19 или о перенесенном заболевании

С сегодняшнего дня россияне будут получать документы иного образца, чем были ранее. Также информация о выданных сертификатах будет заноситься в федеральную базу данных о прививках, что снизит вероятность его подделки. А ведь в последнее время в стране все чаще выявляются факты мошенничества с продажей и приобретением поддельных сертификатов о вакцинации. Калмыкию к этому дню такая статистика обходит стороной. Однако, мы решили узнать, как и на что влияет поддельный документ.

Подделка и нелегальная продажа сертификатов о вакцинации – новый бизнес, который в последнее время набирает обороты в российских регионах. В Калмыкии пока подобных фактов мошенничества правоохранительными органами не выявлено. Жители региона сознательно защищают себя от коварного вируса. Об этом свидетельствуют очереди в передвижных и стационарных пунктах вакцинации.

Как правило, поддельные документы приобретают доверчивые жертвы многочисленных фейков о вакцинации и коронавирусе, рассказывает ведущий эксперт Московского центра мониторинга и аналитики эффективности обратной связи с гражданами Тимофей Ви. Их мошенники распространяют в различных пабликах, социальных сетях и чатах, чтобы подогреть тревожность среди населения.

Ответственность за это понесут не только продавцы, но и владельцы фиктивных сертификатов. Ведь они ставят под угрозу жизни и здоровье других людей, оставаясь потенциальными источниками инфекции, а, следовательно, их действия можно квалифицировать по статье 236 уголовного кодекса России «Нарушение санитарно-эпидемиологических правил».

Научные исследования российской вакцины доказали ее безопасность и эффективность, в том числе против дельта-штамма, который в последнее время доминирует среди циркулирующих в регионе и в стране, в целом. При этом защитить себя от заболевания можно лишь соблюдая меры профилактики, напоминает Главный санитарный врач Калмыкии Джангар Санджиев. А вот облегчить его течение и избежать осложнений можно только получив вакцину.

Снизить вероятность подделки сертификата должна помочь и новая его форма, утвержденная федеральным Минздравом. Получить ее можно уже с сегодняшнего дня. Документ доступен как в электронном, так и в бумажном виде.