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9 ноября, 10:31
НовостиКультура

У жителей Калмыкии, как и всей страны, появилась возможность бесплатно получить второе высшее образование в области искусств

У жителей Калмыкии, как и всей страны, появилась возможность бесплатно получить второе высшее образование в области искусств

Соответствующее постановление утверждено кабмином России. В перечень специальностей, которые можно освоить за счёт бюджетных средств, вошли режиссура театра, кино и телевидения, литературное творчество, композиция и ряд других творческих направлений.

Полный список размещен на сайте федерального Правительства, там же доступен список ВУЗов, где можно пройти обучение.

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