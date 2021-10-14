У жителей Калмыкии, как и всей страны, появилась возможность бесплатно получить второе высшее образование в области искусств
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Соответствующее постановление утверждено кабмином России. В перечень специальностей, которые можно освоить за счёт бюджетных средств, вошли режиссура театра, кино и телевидения, литературное творчество, композиция и ряд других творческих направлений.
Полный список размещен на сайте федерального Правительства, там же доступен список ВУЗов, где можно пройти обучение.