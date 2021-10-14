«Маленькая фея». В Элисте стартовали традиционные соревнования среди юных граций

Состязания по художественной гимнастике ежегодно собирают юных спортсменов с разных уголков России. Для подрастающего поколения – это хорошая возможность продемонстрировать свой талант и обменяться опытом с другими участниками. В условиях пандемии, количество участников было ограничено, а мероприятие проходило в соответствии с требованиями Роспотребнадзора. Подробнее в материале нашего корреспондента Церена Банинова.

В числе 150 участников традиционных соревнований – София Вострикова из города Волгоград. Художественной гимнастикой занимается уже 11 лет. В Элисту приехала отточить мастерство, перед грядущими всероссийскими соревнованиями.

Вместе с Софией приехала и её тренер. Как отмечает Ольга Чистякова –на элистинский турнир «Маленькая фея» волгоградцы приезжают ежегодно, и делают это с удовольствием. Это хорошая площадка для роста юных спортсменов.

Возможность выступать на сцене – большая мотивация для оттачивания мастерства начинающих гимнасток. Как заметила главный тренер сборной Калмыкии по этому виду спорта Людмила Гальченко, когда воспитанницы тренируются, зная, что впереди соревнования – их глаза просто горят, и они выкладываются на все сто процентов.

По итогам регионального Первенства, которое продлится в течение трёх дней, будут отобраны те, кто будет представлять честь своих регионов уже на Первенстве России в конце ноября.