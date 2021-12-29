5 января, 11:54
 3 °C
84,07
74,29
  • BANNER
Анонс
  • Вести «Калмыкия»: смотрите ежедневно на телеканале «Россия 1»
  • Главные новости Калмыкии в еженедельном выпуске «Местное время. Воскресенье»
  • Слушайте Радио России — 102,7 FM
5 января, 14:15
НовостиСтроительство

Новые проекты программы «Формирование комфортной городской среды» реализуются в Калмыкии в 2022 году

Новые проекты программы «Формирование комфортной городской среды» реализуются в Калмыкии в 2022 году

В регионе будут благоустроены парки в Элисте, Лагани, Ики-Буруле, Кетченерах и Тундутово, а также площадь имени Гахаева в Городовиковске и детская игровая площадка в Яшалте.

А под Новый год были сданы в эксплуатацию детская игровая площадка в Городовиковске и скейт-парк в Элисте.

Всего с 2019 года программа была реализована в 20 населенных пунктах республики.

gorsreda2

 Читайте наши новости в Одноклассниках!
Вперёд
Социальная сфера

Политика

Образование

Культура

Спорт
Здравоохранение
Экономика
Происшествия
Вести Калмыкия