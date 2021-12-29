5 января, 14:15
Новые проекты программы «Формирование комфортной городской среды» реализуются в Калмыкии в 2022 году
В регионе будут благоустроены парки в Элисте, Лагани, Ики-Буруле, Кетченерах и Тундутово, а также площадь имени Гахаева в Городовиковске и детская игровая площадка в Яшалте.
А под Новый год были сданы в эксплуатацию детская игровая площадка в Городовиковске и скейт-парк в Элисте.
Всего с 2019 года программа была реализована в 20 населенных пунктах республики.
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