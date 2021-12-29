Что делать, если Вы отравились в ресторане?

К сожалению, бывают ситуации, когда в результате халатного отношения владельцев и работников ресторана причиняется вред здоровью посетителей. Чаще всего, это отравления и инфекционные заболевания.

Роспотребнадзор опубликовал рекомендации, как поступить, если после ужина в ресторане Вы почувствовали недомогание или у вас появились симптомы отравления

1. В первую очередь, как можно скорее обратитесь к врачу для получения медицинского заключения. Это необходимо как для оказания помощи, так и в целях сбора доказательств.

Дело в том, что в этой ситуации нужно доказать, что вред здоровью был причинен именно в результате ужина в ресторане.

2. Обязательно сохраняйте чек из ресторана, либо, если чек не сохранился, но Вы оплачивали счет карточкой, выписку по банковскому счету. Еще необходимо найти нескольких свидетелей, которые смогут подтвердить доводы.

3. Напишите претензию владельцу ресторана. К ней приложите копию чека и медицинского заключения.

В претензии Вы можете заявить требования:

- о возврате стоимости ужина,

- о компенсации стоимости лечения,

- в случае длительного больничного, компенсацию утраченного заработка.

Все образцы претензий можно посмотреть на официальном сайте Роспотребнадзора.

Жалобу надо направлять заказным письмом с уведомлением о вручении.

Если в добровольном порядке уладить ситуацию не удалось, следует обратиться с исковым заявлением в суд.

Кроме заявления в суд, Вы также вправе обратиться в Роспотребнадзор. Заявление будет рассмотрено и при выявлении нарушений санитарного законодательства, и в области защиты прав потребителей. Виновные лица будут привлечены к ответственности.

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