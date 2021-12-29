Энергоснабжение потребителей Калмыкии восстановлено

Оперативно-ремонтные бригады полностью настроили подачу энергоснабжения жителям Элисты и Яшкульского района, частично нарушенную в результате неблагоприятных погодных условий.

Напомним, с 3 по 4 января из-за усиления ветра в сочетании с мокрым снегом были повреждены линии электропередачи 0,4-10 кВ, что привело к локальным отключениям электроэнергии в Яшкульском районе и в западной части Элисты.

Специалисты «Россети Юг» оперативно выявили все поврежденные участки, организовали восстановительные работы с применением спецтехники.

В работах было задействовано 5 бригад, 36 человек, 5 единиц техники.

Сообщить о нарушениях электроснабжения и замеченных повреждениях энергообъектов можно по единому бесплатному телефону контакт-центра "Россети" 8-800-220-0-220.

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