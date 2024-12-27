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13 января, 10:17
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Новые правила возмещения расходов на охрану труда

Новые правила возмещения расходов на охрану труда

С 1 января 2025 года работодатели смогут компенсировать затраты на охрану труда из Социального фонда России (СФР), но с учетом новых правил. Введен новый порядок финансирования предупредительных мер, направленных на сокращение травматизма и профессиональных заболеваний работников.

Главное новшество - расширение перечня мероприятий, за которые можно получить возмещение. Теперь работодатели могут вернуть деньги не только за спецоценку условий труда (СОУТ), обучение и медосмотры, но и за такие мероприятия, как закупка современных СИЗ, приборов безопасности, тахографов, аптечек, а также проведение оценки профессиональных рисков. Например, можно будет получить возмещение за приборы, если только они прошли процедуру государственной регистрации медицинских изделий и внесены в госреестр.

Изменения коснулись и сроков подачи документов на возмещение: заявление и план финансового обеспечения необходимо будет подавать до 1 августа, а заявление о возмещении расходов - до 15 ноября.

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