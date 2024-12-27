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13 января, 10:06
НовостиСобытиеБлаготворительность

В Калмыкии в этом году состоялась первая крупная отправка в зону СВО.

В Калмыкии в этом году состоялась первая крупная отправка в зону СВО.

В три направления. В состав гуманитарного груза вошли продукты питания, мясо, генераторы, медицинские препараты, одежда, окопные свечи, маскировочные сети и спальные мешки, печи буржуйки.

На погрузку прибыли ребята из Молодой гвардия и молодёжного движения ОНФ. Груз сопровождает волонтёр Виктория Хаглышева. Виктория регулярно навещает ребят, и в этот раз, услышав их просьбу, собрала то, что было необходимо, а Благотворительный фонд «За наших08» с помощью своих ресурсов добавил еще два направления.

Видео: БФ "За наших08"

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