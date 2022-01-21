100-летие сегодня отмечает ветеран Великой Отечественной войны Тимофей Кутыгин

Почетный гражданин Калмыкии, участник Сталинградской, Курской битвы, он - один из тех, кто освобождал от фашистских захватчиков Украину, Белоруссию, Латвию, Литву, Польшу. С боями фронтовик дошел до самого Берлина, где 8 мая встретил долгожданную Победу.

Тимофей Яковлевич удостоен Ордена красной звезды и Отечественной войны первой и второй степени, две медали «За отвагу» и «За победу над Германией». И это только часть знаков отличия. А уже в послевоенное время Кутыгин ударно трудился, поднимая из руин республику. Для многих поколений жителей Калмыкии он остается примером стойкости, мужества и настоящего патриотизма.