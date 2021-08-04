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3 октября, 14:53
НовостиCOVID-19ОбществоЗдравоохранение

Новую волну коронавируса в Калмыкии ожидают во второй половине октября

Новую волну коронавируса в Калмыкии ожидают во второй половине октября

Глава регионального управления Роспотребнадзора Джангар Санджиев сообщил, что принято решение о подготовке ранее закрытых, в связи со стабилизацией обстановки госпиталей, к приему пациентов.

Сейчас свободный коечный фонд в республике превышает 40 %, среди циркулирующих штаммов коронавируса в Калмыкии превалирует Дельта-штамм. Главный санитарный врач отметил, что ужесточение режима ограничений пока в регионе не планируется.

 

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