3 октября, 14:53
Новую волну коронавируса в Калмыкии ожидают во второй половине октября
Подписывайтесь на нас в Facebook!
Глава регионального управления Роспотребнадзора Джангар Санджиев сообщил, что принято решение о подготовке ранее закрытых, в связи со стабилизацией обстановки госпиталей, к приему пациентов.
Сейчас свободный коечный фонд в республике превышает 40 %, среди циркулирующих штаммов коронавируса в Калмыкии превалирует Дельта-штамм. Главный санитарный врач отметил, что ужесточение режима ограничений пока в регионе не планируется.