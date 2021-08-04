Пожарные МЧС Калмыкии спасли ребёнка из горящей квартиры

Вчера в половине 10-го вечера в диспетчерскую поступило сообщение о пожаре во 2-м микрорайоне Элисты. Из окна 4 этажа шел дым.

Ликвидировать пожар прибыли спасатели части №18. Как сообщили сотрудники, в квартире находился 13-летний ребенок. Спастись самостоятельно не было возможности - дым обуял всю площадь квартиры, к тому же дверь была заперта на ключ. Ребёнок просил помощи в окно с другой стороны здания.

Мальчик был успешно спасен звеном газодымозащитной службы, после чего был передан сотрудникам "Скорой помощи".



На данный момент идет процесс выявления обстоятельств произошедшего и поиск виновных.