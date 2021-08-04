Светлана Шевенова, педагог Элистинского лицея, стала Народным учителем России

Указ о присвоении этого редкого статуса подписал Владимир Путин 1 октября. Народный учитель Российской Федерации - это самое высокое звание для представителей благородной профессии. Удостаиваются его каждый год лишь единицы, за всю историю таких всего 85 человек.

Светлана Шевенова упорно шла ко всеобщему признанию в качестве обществоведа и историка. А в Элистинском лицее работает с его основания, с 1990 года.

Почетный гражданин Республики Калмыкия, Заслуженный учитель Российской Федерации и Республики Калмыкия, а также отличник просвещения РСФСР - все это про нее.

Подробнее о жизни выдающегося педагога и секретах успеха Светланы Ивановны смотрите в выпусках Вестей.