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3 октября, 13:58
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Светлана Шевенова, педагог Элистинского лицея, стала Народным учителем России

Светлана Шевенова, педагог Элистинского лицея, стала Народным учителем России

Указ о присвоении этого редкого статуса подписал Владимир Путин 1 октября. Народный учитель Российской Федерации - это самое высокое звание для представителей благородной профессии. Удостаиваются его каждый год лишь единицы, за всю историю таких всего 85 человек. 

Светлана Шевенова упорно шла ко всеобщему признанию в качестве обществоведа и историка. А в Элистинском лицее работает с его основания, с 1990 года. 

Почетный гражданин Республики Калмыкия, Заслуженный учитель Российской Федерации и Республики Калмыкия, а также отличник просвещения РСФСР - все это про нее. 

Подробнее о жизни выдающегося педагога и секретах успеха Светланы Ивановны смотрите в выпусках Вестей.

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