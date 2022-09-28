26 октября, 15:38
Аэропорт Элисты будет закрыт до 3 ноября
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Федеральное агентство воздушного транспорта продлило режим ограничения полетов в 11 гаванях юга России. По-прежнему не работают воздушные ворота Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону и Симферополя.
Федеральное агентство воздушного транспорта продлило режим ограничения полетов в 11 гаванях юга России. По-прежнему не работают воздушные ворота Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону и Симферополя.
У жителей Калмыкии есть возможность сесть на самолет в соседних регионах. Открытыми остаются аэропорты в Волгограде, Минводах, Астрахани и Ставрополе.
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