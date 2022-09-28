22 ноября, 11:29
Новому хурулу в Кетченерах быть
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В поселке Чкаловский прошел благотворительный концерт. Собранные средства от продажи билетов, а это свыше 680 тысяч рублей, будут направлены на завершение строящегося буддийского храма.
В поселке Чкаловский прошел благотворительный концерт. Собранные средства от продажи билетов, а это свыше 680 тысяч рублей, будут направлены на завершение строящегося буддийского храма.
Программу украсили выступления юных артистов и известных деятелей культуры республики - Лиджи Горяева, Дарслана Лиджиева, ансамблей "Белг", "Байнсан".
На концерте побывал глава района Санал Годжуров. Он отметил, это хороший знак, раз дом культуры начинает свою работу с благотворительного мероприятия.