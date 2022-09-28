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22 ноября, 11:29
Новости

Новому хурулу в Кетченерах быть

Новому хурулу в Кетченерах быть

В поселке Чкаловский прошел благотворительный концерт. Собранные средства от продажи билетов, а это свыше 680 тысяч рублей, будут направлены на завершение строящегося буддийского храма.

Программу украсили выступления юных артистов и известных деятелей культуры республики - Лиджи Горяева, Дарслана Лиджиева, ансамблей "Белг", "Байнсан".

На концерте побывал глава района Санал Годжуров. Он отметил, это хороший знак, раз дом культуры начинает свою работу с благотворительного мероприятия.

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