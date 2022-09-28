22 ноября, 11:58
Красота пернатых степного региона
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Студия фильмов "Ковчег" города Владикавказа представила публике фильм о природе Калмыкии. Сьемки проходили под руководством Родиона Бучукури.
Студия фильмов "Ковчег" города Владикавказа представила публике фильм о природе Калмыкии. Сьемки проходили под руководством Родиона Бучукури.
Картина на этот раз была посвящена птицам и снималась в различные сезоны года на территории "Маныч-Гудило" заповедника "Черные земли". Увидеть фильм о красоте калмыцкой степи и ее обитателях жители республики могут уже сейчас в сети интернет.
Фото: https://t.me/zapovednikchernyezemli