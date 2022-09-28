Красота пернатых степного региона

Студия фильмов "Ковчег" города Владикавказа представила публике фильм о природе Калмыкии. Сьемки проходили под руководством Родиона Бучукури.



Картина на этот раз была посвящена птицам и снималась в различные сезоны года на территории "Маныч-Гудило" заповедника "Черные земли". Увидеть фильм о красоте калмыцкой степи и ее обитателях жители республики могут уже сейчас в сети интернет.



Фото: https://t.me/zapovednikchernyezemli