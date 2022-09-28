22 ноября, 16:59
 11 °C
62,12
60,74
  • BANNER
Анонс
  • Вести «Калмыкия»: смотрите ежедневно на телеканале «Россия 1»
  • Главные новости Калмыкии в еженедельном выпуске «Местное время. Воскресенье»
  • Слушайте Радио России — 102,7 FM
22 ноября, 11:01
Новости

Рейды по безопасности на воде продолжаются

Рейды по безопасности на воде продолжаются

Для недопущения несчастных случаев на водоемах инспекторский состав МЧС Калмыкии ведет активную профилактическую работу.
Рейд был проведен на территории реки Волга в Юстинском районе.

В ходе патрулирования прошли беседы с судовладельцами и рыбаками, в которых сотрудники напомнили им правила вождения судов и ловли рыбы.

 Читайте наши новости в Одноклассниках!
Вперёд
Социальная сфера

Политика

Образование

Культура

Спорт
Здравоохранение
Экономика
Происшествия
Вести Калмыкия