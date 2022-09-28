Рейды по безопасности на воде продолжаются

Для недопущения несчастных случаев на водоемах инспекторский состав МЧС Калмыкии ведет активную профилактическую работу.

Рейд был проведен на территории реки Волга в Юстинском районе.



В ходе патрулирования прошли беседы с судовладельцами и рыбаками, в которых сотрудники напомнили им правила вождения судов и ловли рыбы.