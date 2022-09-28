22 ноября, 11:01
Рейды по безопасности на воде продолжаются
Читайте наши новости в Одноклассниках!
Для недопущения несчастных случаев на водоемах инспекторский состав МЧС Калмыкии ведет активную профилактическую работу.
Для недопущения несчастных случаев на водоемах инспекторский состав МЧС Калмыкии ведет активную профилактическую работу.
Рейд был проведен на территории реки Волга в Юстинском районе.
В ходе патрулирования прошли беседы с судовладельцами и рыбаками, в которых сотрудники напомнили им правила вождения судов и ловли рыбы.