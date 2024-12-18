Новогодняя посылка для бойцов СВО

В преддверии национального праздника Зул и Нового года сотрудники и студенты Городовиковского Многопрофильного колледжа передали военнослужащим, участвующим в специальной военной операции, гуманитарный груз волонтерской организации. «Братство русский мир», так называется сообщество, возглавляемое Лией Дануслаевой.

В посылке - чай, коробки с национальным лакомством — борцоками, маскировочные сети и окопные свечи. Также в груз были включена баранина и два ящика сладких и ароматных мандаринов.

«Национальный праздник Зул и Новый год — это время чудес и волшебства. И пусть поддержка и внимание земляков принесут радость и тепло в сердца защитников, которые встретят их вдали от дома и семьи», — отметил директор колледжа Баатр Зунгруев.

Фото: Минобрнауки Республики Калмыкия