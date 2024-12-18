Сегодня, накануне очередной сессии парламента депутаты на заседаниях комитетов обсудили вопросы, которые планируется включить в повестку.

Среди них и рассмотрение кандидатур вице-премьеров калмыцкого правительства. Кандидатура Очира Шургучеева единогласно поддержана на должность первого вице-премьера - министра финансов Калмыкии на заседании Комитета по бюджету, налогам, собственности, экономической политике и предпринимательству Народного Хурала, сообщил его председатель Очир Халгаев.

А комитет по делам семьи, здравоохранению, труду и социальной политике рекомендует Народному Хуралу поддержать назначение Марины Ользятиевой на пост вице-премьера - министра социального развития, труда и занятости. Об этом в интервью Вестям Калмыкии сказал заместитель председателя Комитета Виктор Эльдеев.

Комитет по промышленности, строительству, жилищно-коммунальному хозяйству, энергетике, транспорту и связи Народного Хурала поддержал кандидатуру Александра Мишакова на пост вице-премьера. При обсуждении, говорит заместитель председателя комитета Олег Пюрбеев, стало ясно, человек очень компетентный, с опытом работы.

Кандидатуру Эрдни Церенова на пост вице-премьера Калмыкии рассмотрели депутаты Комитета по образованию, науке, культуре, информационной политике, туризму и спорту. Заседание проходило под председательством Татьяны Мацаковой и с участием спикера парламента Артёма Михайлова.

Очир Джамбинов может занять пост заместителя председателя Правительства - министра природных ресурсов и охраны окружающей среды Калмыкии. Его кандидатура рассмотрена на заседании Комитета по аграрным вопросам, природопользованию и развитию аридных территорий республиканского парламента. Было много вопросов. Очир Владимирович дал объемные ответы, которые всех удовлетворили", - прокомментировал председатель комитета Михаил Кокаев.