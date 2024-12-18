60 млн. рублей получит КалмГУ в 2025 году.

Средства пойдут на укрепление агробиотехнологического сектора университета, его нового направления - «Беспилотные авиасистемы» и Регионального центра цифровой трансформации. Об этом сообщил ректор Бадма Салаев после встречи с заместителем министра науки и высшего образования РФ Андреем Омельчуком.

«Ещё один важный результат по укреплению инфраструктуры для решения задач по обеспечению технологического суверенитета в критически важных отраслях», так прокомментировал это Бадма Салаев.

Ранее Минобрнауки России выделил КалмГУ 30 млн. рублей на приобретение сельскохозяйственной техники для Центра по борьбе с опустыниванием и деградацией пастбищ.

Фото: Бадма Салаев