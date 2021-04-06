На территории Лаганского района прошли учения по ликвидации розлива нефти

Беспилотный аппарат при облёте территории трубопровода компании «ЛУКОЙЛ» в районе первого кранового узла обнаружил разлив нефти. Это территория Лаганского района Калмыкии. Сигнал автоматически поступил в центральное диспетчерское управление. После команды «срочно локализовать разлив нефти», к месту аварии прибыли сразу несколько подразделений ЛУКОЙЛа и МЧС. Ликвидация последствий разлива нефти на одном из участков нефтепровода, доставляющего углеводородное сырьё с месторождения им. Филановского, показала полную готовность нефтяников и спасателей к нештатным ситуациям. За ходом проведения комплексных совместных учений на участке транспорта нефти с месторождений Северного Каспия побывала наш корреспондент Элла Хаптаханова.

Бригады, прибывшие на спецтехнике к образовавшемуся на поверхности пятну нефти, разворачивают мобильную установку по устранению загазованности, устанавливают ёмкости для временного хранения нефти. Внезапно искра на одной из установок вызывает возгорание.

Один человек оказался в зоне поражения огнём. Его эвакуируют медики и доставляют в лечебное учреждение. А горящее нефтяное пятно уже обезврежено воздушно-механической пеной. Комплекты теплоотражающей одежды выдерживают температуру от -40 до +40. Спецтехника очищает местность от загрязнённого грунта. Он будет транспортирован к месту утилизации. Начинаются восстановительные работы по ремонту крана и повреждённой катушки. От обнаружения протечки до завершения операции прошло чуть более часа.

Строительство нефтепровода от месторождения им. Филановского на Северном Каспии началось в 2014 году. Спустя 2 года, объекты береговых сооружений уже приняли первую нефть. ЛУКОЙЛ в регионе – это ещё и рабочие места для местного населения.

По положению такие комплексные учения должны проводиться раз в три года. Фактически, такая отработка слаженности действий при ЧС уже давно стала ежегодной.