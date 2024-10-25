Новая индивидуальная программа Калмыкии получит внебюджетные инвестиции

Продлить индивидуальные программы на 2025-2030 годы правительству поручил президент Владимир Путин.

На этой неделе Госдума обсудит новые ИПР 10 регионов до 2030 года. В списке Калмыкия, Псковская, Курганская области, Алтайский край и другие регионы. Перечень проектов, которые вошли в новые программы, формировался с учетом предложений самих регионов.

В индивидуальную программу социально-экономического развития Калмыкии по предложению региона включена модернизация и поддержание технической базы службы крови, в том числе оснащение современным специализированным оборудованием.

Об окончательных параметрах программ сообщает "Российская газета". "Благодаря запуску новых программ развития в регионах-участниках проекта планируется создать более 18 тысяч рабочих мест, а объем налогов должен достичь 35,4 млрд руб. Также в ходе реализации заявленных мероприятий планируется привлечь 324,3 млрд рублей внебюджетных инвестиций", - сказано в публикации.