Каждый третий житель Калмыкии на волне эмоций писал заявление на увольнение

Такие данные приводит один из сервисов по поиску работы. В опросе приняли участие экономически активные горожане Калмыкии. Заявление на увольнение в порыве эмоций писали 44% мужчин и лишь 18% женщин.

Практически каждого второго (52%), написавшего заявление, работодатель пытался удержать: «Уговаривали остаться, утверждали, что ситуация наладится, пытались повлиять через коллег»; «Обещали выше должность и, соответственно, заработную плату».

В результате каждое третье заявление по собственному желанию отправляется в мусорную корзину. 2 из 3 недовольных ситуацией на работе доводят дело до конца и покидают компанию.

Большинство из тех, кто уволился сгоряча, не жалеют о своем решении (74%): «После увольнения и защиты диплома пригласили в вышестоящую инстанцию»; «Новое место существенно изменило мою жизнь в лучшую сторону».

Из тех, кого уговорили остаться, не пожалел каждый второй (53%): «Уволиться никогда не поздно, радовалась, что осталась, иногда излишние эмоции вредят».

Опрос был проведен с 1 по 10 октября. Количество респондентов не указывается.