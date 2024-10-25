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28 октября, 09:00
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Каждый третий житель Калмыкии на волне эмоций писал заявление на увольнение

Каждый третий житель Калмыкии на волне эмоций писал заявление на увольнение

Такие данные приводит один из сервисов по поиску работы. В опросе приняли участие экономически активные горожане Калмыкии. Заявление на увольнение в порыве эмоций писали 44% мужчин и лишь 18% женщин.

Практически каждого второго (52%), написавшего заявление, работодатель пытался удержать: «Уговаривали остаться, утверждали, что ситуация наладится, пытались повлиять через коллег»; «Обещали выше должность и, соответственно, заработную плату».

В результате каждое третье заявление по собственному желанию отправляется в мусорную корзину. 2 из 3 недовольных ситуацией на работе доводят дело до конца и покидают компанию.

Большинство из тех, кто уволился сгоряча, не жалеют о своем решении (74%): «После увольнения и защиты диплома пригласили в вышестоящую инстанцию»; «Новое место существенно изменило мою жизнь в лучшую сторону».

Из тех, кого уговорили остаться, не пожалел каждый второй (53%): «Уволиться никогда не поздно, радовалась, что осталась, иногда излишние эмоции вредят».

Опрос был проведен с 1 по 10 октября. Количество респондентов не указывается.

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