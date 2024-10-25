28 октября, 12:04
 8 °C
104,81
96,67
  • баннер
Анонс
  • Вести «Калмыкия»: смотрите ежедневно на телеканале «Россия 1»
  • Главные новости Калмыкии в еженедельном выпуске «Местное время. Воскресенье»
  • Слушайте Радио России — 102,7 FM
28 октября, 08:19
НовостиСобытие

Фестиваль «Вера, Надежда, Любовь»

Фестиваль «Вера, Надежда, Любовь»

Завершился в Суздале, который стал традиционной площадкой для межкультурного диалога и сотрудничества представителей разных национальностей, вероисповеданий и физических возможностей.

В социально значимом проекте XVI форума – фестиваля семейных династий, национальной культуры, народного творчества и ремесел «Вера. Надежда. Любовь» принял участие ансамбль народного танца «Иткл» детского психоневрологического интерната под руководством педагога Василия Нохаева.

Здесь была подготовлена для гостей большая разнообразная программа, приуроченная к Году семьи. В рамках проекта состоялся Благотворительный марафон, объединяющий спортивные мероприятия с искусством и другими видами творческой деятельности.

 Смотрите наши видео на YouTube!
Вперёд
Новости на канале Россия 24
    Социальная сфера

    Политика

    Образование

    Культура

    Спорт
    Здравоохранение
    Экономика
    Происшествия
    Вести Калмыкия