Фестиваль «Вера, Надежда, Любовь»

Завершился в Суздале, который стал традиционной площадкой для межкультурного диалога и сотрудничества представителей разных национальностей, вероисповеданий и физических возможностей.

В социально значимом проекте XVI форума – фестиваля семейных династий, национальной культуры, народного творчества и ремесел «Вера. Надежда. Любовь» принял участие ансамбль народного танца «Иткл» детского психоневрологического интерната под руководством педагога Василия Нохаева.

Здесь была подготовлена для гостей большая разнообразная программа, приуроченная к Году семьи. В рамках проекта состоялся Благотворительный марафон, объединяющий спортивные мероприятия с искусством и другими видами творческой деятельности.