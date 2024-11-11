Никто не забыт, ничто не забыто

Сегодня в Калмыкии - День памяти воинов 110-й Отдельной Калмыцкой кавалерийской дивизии. В 1941 году, в этот день вышло постановление ГосКомитета обороны СССР «О национальных войсковых соединениях», которое послужило основой для формирования прославленной дивизии. В его составе воевало более 6-ти тысяч жителей республики, служили воины 22 национальностей.

Солдаты дивизии совершили беспримерный подвиг - насмерть стояли на Дону и активно участвовали в оборонительных боях за Северный Кавказ, обеспечивали оборону стратегически важной железной дороги Кизляр-Астрахань, соединявшую Кавказ с Поволжьем и Уралом.

В 1943 году 110-я ОККД освободила более 200 населенных пунктов Ростовской области, Ставропольского края, Дагестана и Калмыкии.

У мемориального комплекса в Элисте состоится возложение венков. Почтить память воинов легендарной 110-й калмыцкой кавалерийской дивизии придут сотрудники правоохранительных органов и представители молодежных организаций. Затем в научном центре РАН состоится круглый стол, где обсудят тему сохранения исторической памяти.