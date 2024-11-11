Алкоголь до добра не доведет

Как сообщает сегодня МВД РК с начала текущего года в республике зарегистрировано 323 преступления, совершенные после распития спиртных напитков.

К примеру, в Яшалтинском районе, пьяный местный житель угрожал ножом своей супруге. Женщина обратилась за помощью к участковому полиции района. Органами предварительного следствия полиции Яшалты решается вопрос о возбуждении уголовного дела

Аналогичная ситуация произошла в Целинном районе. Мужчина, в состоянии алкогольного опьянения, угрожал убийством знакомой. По данному факту также проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Полиция Калмыкии напоминает, что максимальным наказанием, предусмотренным за угрозу убийством или причинением тяжкого вреда здоровью в состоянии алкогольного опьянения, является лишение свободы на срок до двух лет.

Фото: МВД Калмыкия