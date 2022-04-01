Никто не забыт, ничто не забыто

Имена защитников Донбасса, отдавших жизнь за свободу и независимость братской республики, будут увековечены и в Калмыкии. В интервью журналистам председатель городского собрания Николай Орзаев рассказал, что жители Элисты большинством голосов пожелали одну из новых улиц назвать именем героя ДНР Александра Захарченко.



Глава региона во время празднования Дня Великой Победы заявил, что «Александр Владимирович достоин того, чтобы мы все вместе увековечили память о нем. И теперь одна из улиц в Элисте будет названа его именем». Также в калмыцкой столице – появится улица, названная именем нашего доблестного земляка Андрея Кунакова.



Ранее Бату Хасиков в своем телеграм-канале выразил благодарность жителям Донецкой Народной Республики за решение назвать одну из улиц Мариуполя в честь майора Андрея Кунакова, погибшего, освобождая их родной город.