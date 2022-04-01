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11 мая, 21:53
Новости

Завтра в Элисте начнется 2-й этап противоклещевой обработки

Завтра в Элисте начнется 2-й этап противоклещевой обработки

Для этого созданы 2 мобильные бригады в количестве 15 человек. На сегодняшний день обработано порядка 70% от запланированных 586 тысяч квадратных метров территорий. В основном, это центральная часть города, парки Дружба, Победы, скейт-парк, кладбище и другие места массового посещения. Обработка от клещей ведется с 4 до 7 утра.

По данным специалистов Роспотребнадзора, с начала эпидсезона количество укушенных увеличилось в 10 раз. Более 60 человек обратились в медучреждения с жалобами на укусы клещей, в том числе 38 детей до 14 лет. Случаев заражения Крымской геморрагической лихорадкой не подтверждено.

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