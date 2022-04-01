В числе почетных гостей были ветераны

Из 15-ти оставшихся в живых фронтовиков, на празднике смогли присутствовать четверо. С каждым годом их ряды редеют. Каждый из них – живой свидетель истории, мужества нашего народа, беззаветного героизма и преданности родному Отечеству. Наш долг - хранить память об этой победе, передавать ее последующим поколениям. Бадма Харлуева о тех, благодаря кому мы сегодня живем под мирным небом.

День Победы был и остается для нас праздником Победы, суть которого для тех, кто дожил до этого дня в беспредельном чувстве радости,которое стало основным воспоминанием о нем и для участников этой войны и для всего народа, всей нашей родины. И его сегодня отмечают уже не только внуки. но и пра-правнуки тех, кто сражался на фронте за эту великую Победу. В Элисте сейчас 10 ветеранов войны. В акции «Бессмертный полк» принимало участие четверо из них.Это Тимофей Яковлевич Кутыгин, Петр Леонтьевич Леонтьев, Николай Иванович Ищенко, Анатолий Борисович Тепшинов.

Главная цель этой акции– сохранить благодарную память о тех, кто принес нам эту Победу. Среди тех, кто пришел на акцию есть и такие,как этот юный элистинец и кадровые военные для кого, служение отечеству, это основное дело их жизни.

И 9 Мая для нас не просто день памяти о прошедшей Великой Отечественной войне, для нас сегодня это своего рода ориентир того, какой наша страна должна быть-великой, могучей и непобедимой.