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7 сентября, 14:29
НовостиГородЭкология

К общегородскому субботнику присоединяются сотрудники региональных министерств

К общегородскому субботнику присоединяются сотрудники региональных министерств

Так , в минувшей акции по уборке городских улиц приняли участие сотрудники Министерства социального развития, труда и занятости Калмыкии.

 Привели в порядок территорию по обе стороны от улицы Ленина до улицы Сусеева, очистили ее от листвы и мусора, а также грунтово-песчаных наносов вдоль тротуаров. К акции также присоединились работники Министерства по строительству, транспорту и дорожному хозяйству. Ими были облагорожены находящиеся вдоль дороги деревья и кустарники. Напомним, все желающие могут стать участниками дней по благоустройству Элисты, чтобы вместе подготовить столицу к ее 156-летию.

 

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