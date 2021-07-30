К общегородскому субботнику присоединяются сотрудники региональных министерств

Так , в минувшей акции по уборке городских улиц приняли участие сотрудники Министерства социального развития, труда и занятости Калмыкии.

Привели в порядок территорию по обе стороны от улицы Ленина до улицы Сусеева, очистили ее от листвы и мусора, а также грунтово-песчаных наносов вдоль тротуаров. К акции также присоединились работники Министерства по строительству, транспорту и дорожному хозяйству. Ими были облагорожены находящиеся вдоль дороги деревья и кустарники. Напомним, все желающие могут стать участниками дней по благоустройству Элисты, чтобы вместе подготовить столицу к ее 156-летию.