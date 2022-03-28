Сегодня в 16.00 со станции «Элиста» отбыл железнодорожный рейс в Анапу

Проект реализуется уже не первый год. Как отметил Глава Калмыкии, опыт прошлого показал - маршрут весьма востребованный. Средняя загрузка вагонов составляла 70%, а в отдельные периоды – до 100%».

Также Бату Хасиков выразил надежду, что спрос на билеты будет расти. Оформить их можно на официальном портале ОАО «РЖД», в мобильном приложении «РЖД Пассажирам». А еще Хасиков подчеркнул, что работа по развитию железнодорожной отрасли в Калмыкии продолжается. «Долгое время ей не уделяли должного внимания, но сейчас она преображается. Уверен, что путешествие на поезде все чаще будут выбирать и наши земляки, и гости республики.

Добавим, пассажирские перевозки железнодорожным транспортом по маршруту «Элиста-Анапа» будут осуществляться раз в неделю до 17 сентября 2022.