Несколько сотен метров браконьерских снастей обнаружили инспекторы управления Росрыболовства в акватории Каспия

Профилактические рейды проходят в рамках масштабной Всероссийской экологической акции «День без сетей». Вместе с сотрудниками ведомства в открытое море вышла и наша съемочная группа.

Разрезая водную гладь, моторная лодка инспекторов выходит в открытое море, чтобы очистить его от брошенных сетей. Заметить их можно по пустой пластиковой бутылке. Ее браконьеры привязывают, чтобы снасть не утонула. Судя по внешнему виду, некоторые из снастей были расставлены уже давно. Ихтиолог Александр Антонов тут же замеряет размер ячеек. По ним легко определить на каких особей охотились браконьеры.

Рейды в акватории северо-западной зоны Каспийского моря Лаганского района сотрудники управления Росрыболовства проводят в рамках Всероссийской акции «День без сетей». Только за сутки они извлекли несколько сотен метров запрещенных орудий лова. Помощь инспекторам оказывают также рыбаки-любители и представители общественности. Перед выходом в море с ними был проведен инструктаж. Масштабный экологический проект направлен не только на очистку водоемов от снастей, но и на привлечение внимания общественности к бережному отношению к биоресурсам.

Время проведения мероприятие выбрано не случайно. «Сейчас рыба идет на нерест, а, следовательно, более уязвима» – рассказывают специалисты. По статистике каждая выловленная в это время рыба – минус десять особей в будущем году. Чтобы снизить давление человеческого фактора на самовоспроизводство биоресурсов вводится ряд жестких ограничений.

Продлится акция до 16 мая.